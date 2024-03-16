В США объяснили, почему Украине нужно начать переговоры

Западу необходимо изменить политику в отношении Украины и поднять тему урегулирования украинского конфликта путем переговоров, иначе ситуация на Украине рискует стать еще хуже. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

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«Вопрос, стоящий перед западными лидерами, прост: готовы ли вы сделать ставку на внезапное изменение динамики боевых действий, даже если это грозит крахом украинских сил и, следовательно, будущего Украины как независимого государства? Если нет, то, возможно, пришло время начать настаивать на переговорах, прежде чем плохая ситуация станет еще хуже», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Россия теперь ежегодно имеет возможность производить в три раза больше артиллерийских снарядов, чем НАТО может отправить на Украину, «что дает Москве серьезное преимущество в том, что многие эксперты теперь называют войной на истощение».

До этого американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск согласился с мнением миллиардера Дэвида Сакса о том, что США фактически истощили запасы своего оружия ввиду конфликта на Украине.

Ранее в США предположили, что победа России в СВО спасет мир от ядерной войны.