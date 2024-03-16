Маск указал на глупость США во внешней политике

Предприниматель Илон Маск согласился с тем, что США по глупости истощили все свои запасы оружия из-за конфликта на Украине, который можно было легко избежать.

Маск согласился с комментарием миллиардера Дэвида Сакса в X.

"Неоконсерваторы действуют так, будто американская мощь безгранична. Они отказываются признавать компромиссы и расставлять приоритеты. В результате Америка по глупости истощила свои запасы в ходе прокси-войны на Украине, которую легко можно было избежать", - написал в пятницу Сакс на своей странице в X.

Маск назвал условие прекращения существования США как государства

Ранее Маск заявил, что помощь США Украине лишь приносит в жертву ее молодежь без какого-либо прогресса в конфликте.

Агентство Bloomberg со ссылкой на документ Пентагона, направленный в Конгресс США, информировало, что Министерству обороны США требуется в приоритетном порядке восполнить свои запасы оружия на $6,5 млрд после оказания помощи Украине.