Маск назвал условие прекращения существования США как государства

США наступит конец, если Вашингтон не изменит свою миграционную политику. Такое мнение выразил бизнесмен Илон Маск в социальной сети Х, пишет ТАСС.

© TASS/ZUMA

Он согласился с комментарием одного из пользователей этой сети.

«Америка погибнет, если мы получим еще четыре года такого развития событий [с нелегальными мигрантами]», — написал он.

Илон Маск согласился с этим высказыванием.

Маск обвинил Байдена в попытке использовать мигрантов на выборах

Ранее бизнесмен заявил, что миграционная политика администрации Джо Байдена превратила США в убежище для самых опасных преступников со всего мира.

Агентство напоминает, что ситуация с нелегальными мигрантами, которые едут в Соединенные Штаты за пособиями, льготами и бесплатным жильем, в последние годы стала предметом споров федерального правительства и южных штатов. Самая напряженная на сегодня обстановка сложилась в штате Техас.

Губернатор Грег Эбботт заявил об усталости местных жителей к наплевательскому отношению администрации США и выступил за жесткое пресечение нелегальной миграции и переосмысление политики страны в этом вопросе. Он стал высылать нелегалов, проникших в Техас, в другие крупные города страны на автобусах, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.