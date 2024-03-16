Маск назвал условие прекращения существования США как государства
США наступит конец, если Вашингтон не изменит свою миграционную политику. Такое мнение выразил бизнесмен Илон Маск в социальной сети Х, пишет ТАСС.
Он согласился с комментарием одного из пользователей этой сети.
«Америка погибнет, если мы получим еще четыре года такого развития событий [с нелегальными мигрантами]», — написал он.
Илон Маск согласился с этим высказыванием.
Маск обвинил Байдена в попытке использовать мигрантов на выборах
Ранее бизнесмен заявил, что миграционная политика администрации Джо Байдена превратила США в убежище для самых опасных преступников со всего мира.
Агентство напоминает, что ситуация с нелегальными мигрантами, которые едут в Соединенные Штаты за пособиями, льготами и бесплатным жильем, в последние годы стала предметом споров федерального правительства и южных штатов. Самая напряженная на сегодня обстановка сложилась в штате Техас.
Губернатор Грег Эбботт заявил об усталости местных жителей к наплевательскому отношению администрации США и выступил за жесткое пресечение нелегальной миграции и переосмысление политики страны в этом вопросе. Он стал высылать нелегалов, проникших в Техас, в другие крупные города страны на автобусах, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.