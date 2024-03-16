В МИД Финляндии прокомментировали идею отправки Западом войск на Украину

Возможность отправки войск стран Запада, в том числе и США, на Украину, не должна быть полностью исключена. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

«Важно, чтобы мы не исключали всего в долгосрочной перспективе, потому что мы никогда не знаем, насколько серьезной станет ситуация» — передает слова Валтонен газета Politico.

При этом она отмечает, что в данный момент Финляндия не намерена отправлять никаких войск на Украину и не хочет это обсуждать.

В большом интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин заявил, что наличие иностранных войск на Украине никак не изменят ситуацию на поле боя, передает RT. По мнению лидера России, Киеву не поможет и вооружение западной коалиции.