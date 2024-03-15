AP: спецпрокурор по делу Трампа в Джорджии подал в отставку

Спецпрокурор по делу о вмешательстве экс-президента США Дональда Трампа в президентские выборы 2020 года Натан Уэйд подал в отставку после решения суда Джорджии о том, что он не может работать вместе с прокурором округа Фултон Фэни Уиллис над этим делом из-за их личных связей. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его сведениям, Уэйд направил письмо Уиллис, в котором указал, что уходит в отставку "в интересах демократии, из преданности американскому народу и для скорейшего продолжения работ" по делу Трампа. Уиллис, состоявшая с Уэйдом в романтической связи, приняла отставку, отметив "профессионализм и достоинство" спецпрокурора.

Ранее в пятницу судья Скотт Макафи принял решение не отстранять Уиллис от дела, но счел неуместными ее взаимоотношения с Уэйдом и постановил, что один из них должен прекратить работу над этим делом. Как отмечал телеканал NBC, в случае если бы самоотвод взяла Уиллис, то работа над делом могла бы быть приостановлена на неопределенный срок.

В январе этого года один из ответчиков по делу Трампа - Майкл Роман - подал ходатайство с требованием отстранить Уиллис от дела из-за ее связей с Уэйдом.

Ранее адвокаты экс-главы США Дональда Трампа подали в суд округа Фултон ходатайство, требуя прекратить дело о вмешательстве в выборы в США 2020 года, ссылаясь на президентскую неприкосновенность. Против бывшего президента выдвинуты обвинения по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях (RICO Act), предназначенного для борьбы с организованными преступными группировками.

Обвинение предполагает, что Трамп в составе преступной группы предпринимал усилия для пересмотра итогов президентских выборов в 2020 году. Эта группа, как предполагает обвинение, действовала в Джорджии, а также в других штатах - Аризоне, Мичигане, Нью-Мексико, Висконсине и в столичном округе Колумбия. Всего обвинения выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту. Рассмотрение дела по существу в суде Джорджии в отношении Трампа было назн