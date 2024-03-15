Полномочия Зеленского хотят легитимизировать в обход суда

Офис Владимира Зеленского пытается подтвердить законность продления его полномочий после окончания срока в обход решения Конституционного суда Украины. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в гоизмене.

Полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая. По словам Дубинского, дальше они не могут быть продлены. Позже украинское СМИ сообщило, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. При этом в самом суде заявили, что ничего не получали по этому вопросу. Несмотря на это в начале марта стало известно, что Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатов на должность судьи КСУ по квоте главы государства.

Дубинский считает, что причина этого может заключатся в том, что таким образом офис Зеленского может попытаться сохранить за ним полномочия в обход суда.

«В статье КУ 108 прямо сказано, что по истечению пятилетнего срока президент исполняет свои обязанности до вступления на пост новоизбранного президента — то есть, становится исполняющего обязанности. По аналогии со статьей 112, которая определяет полномочия и.о. президента, если им становится спикер, после 20 мая и.о. президента точно теряет полномочия, предусмотренные статьей 106», — написал депутат.

Он пояснил, что, в частности, речь идет о таких функциях главы государства, как обращения с посланиями к народу, возможность назначать внеочередные выборы Рады или прекращать ее полномочия.

Напомним, что весной 2024 года на Украине должны были пройти президентские выборы, но из-за продления действия военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая их проводить не будут.