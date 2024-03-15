Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доходы от замороженных российских активов направят на покупку оружия для Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Шольц сделал на совместной пресс-конференции с лидерами Франции и Польши. По его словам, в начале следующей недели министры обороны стран НАТО планируют провести встречу в Рамштайне для более подробного обсуждения этой темы.

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«Мы будем использовать доходы от замороженных в Европе российских активов, чтобы финансово поддержать закупку оружия для Украины», — заявил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов может ослабить Европу.