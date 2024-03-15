Доходы от замороженных российских активов пойдут на оружие для Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доходы от замороженных российских активов направят на покупку оружия для Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Шольц сделал на совместной пресс-конференции с лидерами Франции и Польши. По его словам, в начале следующей недели министры обороны стран НАТО планируют провести встречу в Рамштайне для более подробного обсуждения этой темы.
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«Мы будем использовать доходы от замороженных в Европе российских активов, чтобы финансово поддержать закупку оружия для Украины», — заявил он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов может ослабить Европу.
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