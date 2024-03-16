Лидер французской партии "Патриоты" обвинил Макрона во лжи

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в пятницу обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона во лжи об украинском конфликте.

"Вчера за 30 минут Макрон произнес не менее восьми нелепостей и большую ложь об украинском конфликте. О минских соглашениях, о реальной степени угрозы, о манипулировании страхом, о задействованных деньгах и прочем", - написал он в X (ранее Twitter).

Пушков ответил на заявления Макрона об угрозе поражения Украины

По словам Филиппо, в вопросе конфликта на Украине "крайне важно восстановить истину, чтобы избежать пагубных спекуляций, которые приведут к разрушениям, ограничениям свободы и войне".

В интервью телеканалам TF1 и France 2 14 марта Макрон заявил о приверженности сделанным им ранее заявлениям об отсутствии красных линий в вопросах поддержки Украины.