Глава Минобороны Британии Шэппс отказался от поездки в Одессу

Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс отказался от поездки в Одессу якобы из-за угрозы ракетного удара во время его последнего визита на Украину, сообщает The Times.

«Грант Шэппс был вынужден отказаться от поездки в Одессу после того, как британская разведка предупредила о целенаправленной угрозе ракетного удара», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что глава ведомства должен был поехать туда после переговоров с руководством страны, но отказался в последний момент.

Власти Херсона сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

Ранее сообщалось, что в Одессе прозвучали взрывы.

Также воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины.