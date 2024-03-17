Глава Минобороны Британии Шэппс отказался от поездки в Одессу
Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс отказался от поездки в Одессу якобы из-за угрозы ракетного удара во время его последнего визита на Украину, сообщает The Times.
«Грант Шэппс был вынужден отказаться от поездки в Одессу после того, как британская разведка предупредила о целенаправленной угрозе ракетного удара», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что глава ведомства должен был поехать туда после переговоров с руководством страны, но отказался в последний момент.
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Ранее сообщалось, что в Одессе прозвучали взрывы.