Стало известно, как Запад лишает Украину выделяемых средств

Запад мешает Украине тратить предоставляемые ей средства на производство собственного вооружения, используя деньги в свои интересах, сообщает издание Newsweek. В частности, союзники настаивают на приобретении дорогостоящих иностранных вооружений.

Из $68 миллиардов помощи, одобренной Конгрессом для Киева, почти 90% тратятся в США, — говорится в материале.

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Вместе с тем в издание со ссылкой на источники в украинской оборонной промышленности отметили, что местные производители не могут продавать свою продукцию за границу, так как лицензии на экспорт не выдавались с начала конфликта. Без госзаказов оружейные предприятия Украины вынуждены увольнять сотрудников и сокращать производственные мощности, что напрямую влияет на боеспособность государства, добавили авторы.