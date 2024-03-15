Латвию по требованию властей покинули двое россиян

Первые россияне, не выполнившие требования для получения временного вида на жительство (ВНЖ) в Латвии, покинули страну в связи с предписанием о выезде. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Рихардс Козловскис. ТАСС

Предписания о принудительном выезде были выданы девяти россиянам, однако из страны выехали только двое из них. Если оставшиеся семь предписаний не будут обжалованы, пограничники попытаются выдворить тех, кто остался. Российская газета

Поправки в закон о миграции, вступившие в силу в сентябре 2022, обязывали россиян, владельцев постоянного вида на жительство в Латвии до сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. Ura.Ru