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Украина заочно предъявила новые обвинения Владимиру Машкову

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения председателю Союза театральных деятелей, российскому актеру Владимиру Машкову. Газета.Ru

Украина заочно предъявила новые обвинения Владимиру Машкову
© РИА Новости

Уточняется, что в этот раз его обвинили в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «пропаганде войны». RT на русском

Обвинения Машкову связаны, как сообщает СБУ с его выступлениями в ходе предвыборной кампании по регионам России в качестве главы избирательного штаба президента России Владимира Путина. Lenta.ru

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