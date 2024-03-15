Украина заочно предъявила новые обвинения Владимиру Машкову

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения председателю Союза театральных деятелей, российскому актеру Владимиру Машкову. Газета.Ru

Уточняется, что в этот раз его обвинили в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «пропаганде войны». RT на русском

Обвинения Машкову связаны, как сообщает СБУ с его выступлениями в ходе предвыборной кампании по регионам России в качестве главы избирательного штаба президента России Владимира Путина. Lenta.ru