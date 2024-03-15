Украина заочно предъявила новые обвинения Владимиру Машкову

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения председателю Союза театральных деятелей, российскому актеру Владимиру Машкову из-за участия в предвыборной кампании кандидата и действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости. В СБУ подчеркнули, что подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "пропаганда войны") были предъявлены Машкову на основе собранных доказательств сотрудниками ведомства. Как заявляется в публикации, Машкову инкриминируют его выступления в ходе предвыборных туров по регионам России в качестве главы избирательного штаба Владимира Путина. В мае 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) заочно выдвинула ряд обвинений в адрес народного артиста России, актера, режиссера и художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова. В сообщении спецслужбы отмечается, что Машков после начала российско-украинского конфликта неоднократно принимал участие в проведении культурных мероприятий "в поддержку российских сил" с участием президента РФ, посещал Крым и поддерживал политику России в соцсетях.