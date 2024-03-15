Обстрелы Донецка и Белгородской области во время проведения выборов — это украинская провокация, нацеленная не только против людей Донбасса, а людей всей России. Как сообщает РИА Новости, так недавние обстрелы прокомментировал иностранный эксперт из Италии, журналист Андрея Лучиди.

Лучиди отметил, что никто на Западе не говорит об украинских провокациях, которые в действительности направлены против демократии и свободы.

Гражданку России задержали в Белгородской области при подготовке к диверсии

«Не только против людей Донбасса и новых территорий, но и всех людей России», — добавил Лучиди.

Ранее в СЦКК ДНР заявили, что в пятницу в Петровском районе Донецка из-за прямого попадания украинского снаряда в частный дом погибли трое детей. Также удар был нанесен по Белгороду — как заявлял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, среди мирного населения есть жертвы.

Выборы президента России продлятся три дня: с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.