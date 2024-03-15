Макрон пожаловался на ограниченный словарный запас

Европейский союз (ЕС) сильно ограничил себе словарный запас, говоря о допустимых способах поддержки Украины. На нерешительность союза в этом вопросе Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2.

«Мы установили слишком много ограничений в нашем словарном запасе, если можно так выразиться. Два года назад мы сказали, что никогда не отправим [Украине] танки. Затем мы это сделали. Два года назад мы говорили, что никогда не отправим ракеты средней дальности. Затем мы это сделали», — заявил Макрон.

Лидер Франции добавил, что на этом фоне даже твердые отказы от поставок оружия Украине, «сделанные некоторыми в Европе», воспринимаются как вопрос времени.

14 марта парламент Германии вновь отверг проект резолюции с требованием поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. В начале марта канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку Киеву этого вида ракет, подчеркнув твердость этого решения.