Токаев предложил избавиться от «эклектики советской эпохи» и обновить герб

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового государственного герба страны. Как сообщает «Капитал», об этом он заявил во время выступления на третьем заседании Национального курултая.

Токаев подчеркнул, что эксперты и общественные активисты ранее высказывались о необходимости модернизации всей системы государственной символики. По мнению президента, в первую очередь она требуется государственному гербу, в котором все еще присутствует «эклектика и признаки советской эпохи».

«В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем – объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового государственного герба Казахстана», — добавил Токаев.

Напомним, что текущий государственный герб Казахстана был утвержден в 1992 году. После этого он уже несколько раз подвергался изменениям — в 2008 и 2014 годах. В частности, слово «Казахстан» на нем перевели на латиницу.