Неожиданные заявления президента Франции Эммануэля Макрона о конфликте России и Украины объясняются его стремлением вернуть стране авторитет и статус доминирующей силы в Евросоюзе. Об этом написала газета из Британии The Telegraph.

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Издание заявило о превращении Макрона «из голубя в ястреба» и подчеркнуло, что к этому политика также подтолкнули внутриполитические причины — в частности, конкуренция между Германией и Францией. Источники отмечают, что Берлин нарушил джентльменское соглашение между странами, на которое опиралось франко-немецкое сотрудничество.

Согласно документу, Германия играет роль экономического лидера в Европе, а Франция — стратегического.

«Границы сейчас размыты, и предпринимаются попытки вторгнуться во владения друг друга», — добавил информатор.

Поэтому Макрон стремится вернуть Парижу авторитет европейского стратегического лидера по Украине, из-за чего западные страны «находятся в разгаре настоящей франко-германской дуэли».

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Ранее Макрон допустил возможность отправки контингента НАТО на Украину. Позже он заявил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о деэскалации конфликта.