Политолог раскрыл, что больше всего беспокоит США на мировой арене

Несмотря на немалое количество конфликтов в мире, больше всего США беспокоит сближение России, Китая и Северной Кореи. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его словам, Вашингтон в свое время слишком сильно надеялся, что давление на Пхеньян приведет к внутренним проблемам или даже смене режима в КНДР.

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"На сегодняшний день ничего этого не произошло. Более того, идет увеличение северокорейского военного потенциала, и это начинает США чрезвычайно беспокоить. Сегодня Северная Корея может стать активной политической картой не только для Китая, но и для России. Вот это самое непредвиденное событие, которое произошло, и американцы на сегодняшний день тоже не знают, что с этим делать", - отметил эксперт.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын лично проинспектировал новейший танк северокорейской армии и остался весьма доволен увиденным. Знакомство с новой боевой техникой состоялось на танковых соревнованиях Корейской народной армии (КНА). Победу в них с подавляющим преимуществом завоевала 105-я гвардейская Сеульская танковая дивизия имени Рю Гён Су.

8 марта армия КНДР проверила работу артиллерии, способной бить по Сеулу. Маневры нацелены на проверку и оценку способности артиллерийских частей крупных соединений по нанесению огневого удара, сообщили в пресс-службе КНА.