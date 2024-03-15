Украинская идентичность невозможна без исторической, культурной и духовной связи с Россией и каноническим православием, а навязываемый Западом "цивилизационный выбор" ведет к ее уничтожению. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Западные пропагандисты внушили массе украинцев, что они защищают некий "цивилизационный выбор", потеряв который, украинцы потеряют себя, свою культуру и идентичность. Поэтому цена защиты этого "выбора" не имеет значения, ведь речь идет о существовании целого народа <...>, - говорится в его статье на сайте движения. - В реальности все обстоит противоположным образом. Отрыв украинцев от России, русской культуры, русского языка и канонического православия и есть уничтожение украинской идентичности".

Медведчук рассказал об угрозах из-за его выступлений против Зеленского

Медведчук подчеркнул, что пропаганда Запада, в которую вложены миллиарды долларов и которую продвигает нынешний киевский режим, "делает откровенную манипуляцию на том, что есть украинская идентичность". Гражданам Украины постоянно внушают, что общая с Россией история была тупиковым путем, а поворот на Запад несет благо.

"Но какой же это тупик, если украинцев становилось все больше, их культура и экономика развивались, а на современном, "правильном пути", количество украинцев сокращается, а экономика практически уничтожена?" - написал политик. "Ничего нового в том, что Запад натравливает украинцев на русских нет. Подобное наблюдалось всю совместную историю этих народов, - отметил Медведчук. - <...> Во всех случаях от украинцев требовалось одно и то же - отречься от России и помогать Западу ее поработить. Но разве не это сегодня требует от украинского народа банда [президента Украины Владимира] Зеленского? <...> Украинский народ загнали в ловушку - сначала сделали нищим, самой бедной страной в Европе, а потом стали щедро платить за войну с Россией".

Украинский политик констатировал, что "предательство национальных интересов своей страны во имя интересов США" наблюдается не только в Киеве, но и в большинстве европейских столиц, где отказались как от национальных интересов, так и от самой идеи Европейского союза. Россия же, наоборот, свой суверенитет защищает, подчеркнул Медведчук. По его словам, президент РФ Владимир Путин "предлагает Западу мир с учетом интересов России, российских граждан, делает все, чтобы российских граждан уважали, а не считали расходным материалом войны".