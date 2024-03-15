В Сеуле по требованию Киева отменили спектакль с примой Большого театра

Постановка Modanse с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой, которая должна была пройти в Сеуле в апреле, отменена.

Об этом сообщили организаторы мероприятия.

"Информируем о том, что постановка Modanse, которая должна была состояться в Республике Корея 17-21 апреля, была отменена, принимая во внимание безопасность зрителей и артистов. Приносим искренние извинения всем тем, кто с нетерпением ждал этого события, и просим понимания", - говорится в сообщении на сайте Сеульского центра искусств, где должно было состояться выступление.

Они обещали вернуть деньги за приобретенные билеты.

Аналогичное заявление выпустила компания InArts Production, которая занималась организацией гастролей. Фирма сообщила, что вынуждена отменить выступление из соображений безопасности, несмотря на то, что начала "планировать это событие еще до пандемии".

5 марта посольство Украины в Республике Корея "при всем уважении к плюрализму мнений" потребовало отмены "культурного сотрудничества" с Россией и российскими деятелями культуры. К требованиям Украины присоединились представители ЕС.

Посольство РФ в Сеуле назвало неожиданно бестактными попытки украинских и европейских дипломатов сорвать выступление примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой. В Министерстве иностранных дел Республики Корея тогда заявили, что гастролями занимаются частные организации.

Программа Modanse, в которой переплетены мода и танец, была создана в сотрудничестве с известным французским брендом. 16-18 апреля Большой театр, как планируется, представит в Сеуле программу Ballet Gala Concert. Украинские дипломаты ранее рассказали газете The Korea Times, что выступают и против этого события.