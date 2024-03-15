Боррель назвал резней происходящее в секторе Газа

Происходящее в секторе Газа в результате обострения палестино-израильского конфликта является резней. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в транслировавшемся в четверг интервью телекомпании PBS.

"Я вижу изменения в настроении и общественном мнении в США по отношению к происходящему в Газе. Все больше и больше людей испытывают беспокойство по поводу того, что я определенно могу назвать резней, потому что 30 тыс. мирных жителей были убиты", - подчеркнул он.

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"И не только в США. Действительно, весь мир обеспокоен тем, что там происходит", - добавил Боррель. По его словам, ЕС видит своим приоритетом поиск путей урегулирования конфликта на основе сосуществования двух государств, "предоставления палестинцам права иметь свою собственную землю, свое собственное правительство".

"И, конечно, мы предпочли бы [израильского] лидера, который был бы согласен с таким подходом", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

По его словам, жители палестинского анклава страдают от голода из-за нежелания Израиля пропускать гуманитарную помощь.

"Сотни тысяч людей голодают в буквальном смысле слова. Среди них много детей, которые умирают от недоедания. Из-за чего этот голод? Потому что нет необходимой гуманитарной помощи, чтобы поддержать этих людей. А почему? Потому что Израиль контролирует границу и не пропускает гуманитарную помощь. Это логическое следствие. Вы не пускаете гуманитарную помощь, и люди голодают", - отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.