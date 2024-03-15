В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

В Днепропетровской области Украины повредили промышленное предприятие. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава областной администрации Сергей Лысак.

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Он отметил, что поврежденное предприятие находится в городе Никополе. Другие подробностей он не назвал.

Утром 15 марта в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу. До этого тревога была объявлена в 7:08, горожан призвали собраться в укрытиях. Спустя несколько минут тревога была отменена.

Около четырех утра глава Киевской городской военной администрации генерал-полковник Сергей Попко сообщал о взрывах в украинской столице.

По его словам, Киев подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. На подступах к городу заработали системы противовоздушной обороны. Попко призвал киевлян не покидать убежищ до окончания объявленной воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.