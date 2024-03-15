В Аргентине сенат проголосовал против указа Милея о реформах

Сенат Аргентины отклонил чрезвычайный указ президента Хавьера Милея, который является ключевым документом, направленным на либерализацию экономики. Об этом сообщила газета La Nacion.

© Agustin Marcarian/Reuters

"Указ не принят", - сообщила глава сената и вице-президент страны Виктория Вильяруэль. Голосование было транслировано на YouTube-канале сената. За документ проголосовали 25 сенаторов, против - 42, четверо воздержались. В декабре 2023 года Милей подписал указ о более чем 300 реформах по дерегулированию экономики. Этот документ отражает его видение развития страны. Некоторые положения указа были преобразованы в законы, которые сначала поддержала палата депутатов Аргентины, а затем отправила на доработку при постатейном голосовании.

Чрезвычайный указ предусматривает приватизацию государственных компаний, отмену ценового регулирования, снятие ограничений на владение иностранцами сельхозземель, реформу трудовых отношений и налоговую политику. Он начал действовать с конца декабря прошлого года, однако некоторые его статьи были временно приостановлены судом. Указ должен быть рассмотрен обеими палатами парламента. В четверг по предложению вице-президента Аргентины указ был вынесен на голосование в сенате. Теперь решение о нем примет палата депутатов. Если нижняя палата поддержит документ, он останется в силе. Для отмены указа обе палаты должны проголосовать против. Решение вице-президента вынести указ на голосование вызвало слухи в местных СМИ о возможных разногласиях между Вильяруэль и Милеем. Но официальный представитель президента Мануэль Адорни опроверг эти споры, заявив, что между ними нет конфликта, а они работают как отличная команда.