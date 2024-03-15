Боррель: Европа не сможет занять место США в военной поддержке Украины

Европа не сможет занять место США в военных поставках для Украины, если Вашингтон окончательно откажется от неё, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью телекомпании PBS.

«Никто не может соперничать с армией и военным потенциалом США. И безусловно, если вы (Вашингтон. — RT) перестанете это делать, никто другой не сможет занять ваше место», — цитирует Борреля ТАСС.

Пентагон: на Украине нет военных США, обслуживающих комплексы Patriot

Как утверждал чиновник, Европейский союз рассчитывает до конца марта передать Киеву дополнительно 250 тыс. снарядов, специально произведённых для Украины.