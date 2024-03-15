Макрон отверг предположение об охлаждении отношений с Путиным

Французский лидер Эммануэль Макрон отверг предположение об охлаждении отношений с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Глава государства напомнил, что в начале конфликта вокруг Украины он несколько раз проводил телефонные разговоры с главой РФ.

Французский политик задал Макрону три вопроса по его же просьбе

«Я без сомнения являюсь президентом, который говорил с ним больше всех», — заявил он.

По словам Макрона, победа Москвы в конфликте сведет авторитет Европы к нулю. Президент Франции пообещал сделать все, «чтобы достичь нашей цели», так как «если Россия выиграет, жизнь французов изменится».

«На Украине на кону стоит безопасность французов и Европы», — указал глава государства. Он отметил, что Европа уже переживает последствия этого конфликта.

«Цены на газ, ситуация в наших экономиках, стоимость зерна, экономическая дестабилизация являются следствие этой войны», — подчеркнул Макрон.