Макрон отверг предположение об охлаждении отношений с Путиным
Французский лидер Эммануэль Макрон отверг предположение об охлаждении отношений с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
Глава государства напомнил, что в начале конфликта вокруг Украины он несколько раз проводил телефонные разговоры с главой РФ.
Французский политик задал Макрону три вопроса по его же просьбе
«Я без сомнения являюсь президентом, который говорил с ним больше всех», — заявил он.
По словам Макрона, победа Москвы в конфликте сведет авторитет Европы к нулю. Президент Франции пообещал сделать все, «чтобы достичь нашей цели», так как «если Россия выиграет, жизнь французов изменится».
«На Украине на кону стоит безопасность французов и Европы», — указал глава государства. Он отметил, что Европа уже переживает последствия этого конфликта.
«Цены на газ, ситуация в наших экономиках, стоимость зерна, экономическая дестабилизация являются следствие этой войны», — подчеркнул Макрон.
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