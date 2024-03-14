Во Франции одобрили законопроект об иноагентах

Комитет по конституционным актам и законодательству Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) в четверг, 14 марта, одобрил законопроект о предотвращении иностранного вмешательства во Франции, пишет обозреватель Мариам Дараме в статье для Le Monde.

По ее данным, законопроект подразумевает, в частности, обязанность для иностранцев, занимающихся «лоббированием, коммуникацией или деятельностью по сбору средств», зарегистрироваться в специально созданном реестре.

В качестве образца для такого реестра предлагается использовать американский Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) и применяемую в Великобритании Схему регистрации иностранного влияния (FIRS), пояснила Дараме.

За нарушение правил регистрации и предоставления отчетности предлагается установить уголовную ответственность, уточнила автор статьи.

Законопроект, отметила обозреватель, предусматривает расширение сферы действия законодательства, дающего спецслужбам право на использование так называемого «алгоритмического метода» (автоматической обработки данных о подключениях и активности в интернете).

Кроме того, в рамках проекта планируется расширить сферу действия механизма по замораживанию активов, которая в настоящее время ограничивается борьбой с терроризмом.

Авторы законопроекта, заметила Дараме, предлагают использовать процедуру заморозки активов в отношении любого физического или юридического лица, участвующего в действиях, связанных с иностранным государством, и которые направлены на нанесение ущерба основополагающим национальным интересам.