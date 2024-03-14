Париж отказался брать на себя инициативу в военных действиях на Украине

Париж не планирует брать на себя инициативу в эскалации конфликта на Украине, заявил в эфире телеканала France 2 президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет РИА «Новости».

Французский лидер отметил, что страна никогда не начнет наступательных действий, никогда не возьмет на себя инициативу. Вместе с тем, подчеркнул Макрон, противостояние на Украине является «экзистенциальным вопросом для Франции и для Европы в целом».

Президент уточнил, что масштабное контрнаступление Украины прошло не так, как ожидалось. Он добавил, что в настоящее время на фронте сложилась трудная для ВСУ ситуация.

По данным агентства, журналисты задали французскому лидеру вопрос о том, почему Франция производит так мало снарядов.

«Наша оборонная промышленность не адаптирована к территориальному конфликту высокой интенсивности, который мы не прогнозировали», — ответил Макрон.

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Напомним, что глава Франции в 2024 году сделал ряд высказываний по ситуации вокруг Украины. Так, он заявил, что сделает все, чтобы Россия не победила в конфликте, рассказал о возможной отправке войск НАТО на линию противостояния, пообещал продолжить поддержку Киева.

Кроме того, французский президент запланировал поездку на Украину. В ходе визита он намеревается обсудить с Владимиром Зеленским совместное производство вооружений, а также ряд других вопросов.