США не признают легитимность выборов в новых регионах России

США не станут признавать легитимность выборов в новых регионах России
Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Белый дом не будет признавать легитимность выборов президента России в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Миллер сделал во время брифинга. По его словам, власти США считают эти территории украинскими.
«США не признают и никогда не признают легитимности и итогов этого фиктивного голосования, проводимого на территории суверенной Украины в рамках российских президентских выборов», — заявил он.
Ранее Россия запретила въезд советнику Госдепа Дереку Шолле.
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