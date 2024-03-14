США не признают легитимность выборов в новых регионах России

Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Белый дом не будет признавать легитимность выборов президента России в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Миллер сделал во время брифинга. По его словам, власти США считают эти территории украинскими.

«США не признают и никогда не признают легитимности и итогов этого фиктивного голосования, проводимого на территории суверенной Украины в рамках российских президентских выборов», — заявил он.

Ранее Россия запретила въезд советнику Госдепа Дереку Шолле.