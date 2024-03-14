Порошенко проиграл суд по делу об отказе властей выпустить его за границу

Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко проиграл суд по делу об отказе властей выпустить его за рубеж. Соответствующее решение принял Львовский окружной административный суд, сообщило издание "Общественное".

Бывший президент требовал признать незаконной отмену руководством Рады его командировки в Польшу и США и решение Госпогранслужбы (ГПСУ) Украины об отказе в пересечении границы. Порошенко также требовал от вице-спикера Верховной рады Александра Корниенко и 7-го пограничного Карпатского отряда ГПСУ компенсировать расходы на командировку в размере 1,17 млн гривен (свыше $30,3 тыс.).

Партия экс-президента "Европейская солидарность" неоднократно заявляла, что руководство парламента в условиях военного положения беспрепятственно выпускает за границу лишь депутатов от пропрезидентской партии "Слуга народа". 1 декабря прошлого года Порошенко заявил, что не смог выехать в командировку, хотя у него было разрешение спикера Верховной рады Руслана Стефанчука. Экс-президент планировал посетить США и Польшу, однако пограничники его не пропустили. Позже Корниенко заявил, что сам отменил командировки Порошенко, когда получил некое служебное письмо, содержание которого вице-спикер комментировать отказался. 14 февраля текущего года однопартиец бывшего президента Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что власти снова отказали в выезде с территории страны Порошенко, который собирался отправиться на Мюнхенскую конференцию по безопасности.