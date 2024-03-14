В Латвии высказались об участии россиян в выборах на территории страны

Участие россиян на территории Латвии в выборах президента РФ не нарушает никаких законов и не влечет за собой никакого наказания, заявила глава латвийского Минюста Инесе Либиня-Эгнере.

«Участие российских граждан в выборах на территории посольства не означает, что они поддерживают режим Путина»,— цитирует министра Delfi.

Либиня-Эгнере добавила, что власти республики будут действовать в рамках международного права.

Ранее глава латвийского минюста заявляла, что участие в выборах президента РФ можно расценивать как поддержку проведения военной операции на Украине. Вместе с тем она подчеркнула, что запретить россиянам в республике проголосовать латвийские власти не могут.

Ранее латвийские власти приняли решение о депортации 800 россиян, не оформивших вид на жительство в республике и не сдавших языковой тест. Об этом заявила накануне представитель Управления по делам гражданства и миграции Латвии Мадара Пуке.