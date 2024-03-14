Белоруссия оценила обстановку у госграницы

Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Неверовский прокомментировал ситуацию у государственной границы. Российская газета

«Обстановка вокруг государственной границы крайне сложная. И в текущем году она проще не станет, ведь Белоруссия находится вблизи затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса», — сказал Неверовский, добавив, что не ожидает улучшения ситуации. Он отметил рост количества учений Вооруженных сил НАТО в Польше и странах Прибалтики, комментируя масштабы мероприятий и оперативной боевой подготовки Североатлантического альянса. Lenta.ru

Ранее в Белоруссии заявили об активизации иностранных спецслужб перед формированием Всебелорусского народного собрания. ТАСС