Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке солдат на Украину провоцируют конфликт с Россией. Заявление французского лидера оценили обозреватели журнала Amercian Conservative (AC), базирующегося в США.

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«Франция хочет завязать конфликт с Россией, по крайней мере, так кажется. Возможно, Эммануэль Макрон воображает себя реинкарнацией Наполеона в своей решимости превратить свою страну в великую державу», — пишут журналисты.

Однако, как отметили обозреватели издания, желание Макрона добиться поражения Москвы на Украине любой ценой было отвергнуто главными членами НАТО.

Колумнисты выразили мнение, что инициатива французского лидера может эскалировать конфликт на Украине, в то время как вместо этого Западу необходимо добиваться его мирного завершения.