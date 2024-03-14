Spiegel: неизвестные получили доступ к данным 35 тыс. сторонников партии Вагенкнехт

Неизвестные получили доступ к базе данных 35 тысяч сторонников партии BSW немецкого политика Сары Вагенкнехт. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По данным издания, утечка коснулась имен, а также адресов электронной почты, на которые приходила информационная рассылка. Также неизвестные могли узнать, кто именно направлял партии пожертвования и в каком объеме, говорится в статье.

В конце октября 2023 года Вагенкнехт объявила, что выходит из Левой партии и создает собственную политическую силу. В качестве первого шага была создана платформа "Союз Сары Вагенкнехт", именно на ее основе в начале 2024 года была создана партия.

По мнению многих экспертов, BSW может в ближайшее время в значительной степени изменить политический ландшафт в ФРГ. Она выступает за отмену антироссийских санкций, против поставок оружия Киеву, призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине. В настоящее время рейтинг BSW находится на уровне 5-7%.