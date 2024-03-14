В Молдавии заявили, что почти треть населения страны живет за чертой бедности

Депутат парламента Молдавии от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Диана Караман заявила, что почти треть населения Молдавии живет за чертой бедности. Такие данные она представила, комментируя отчет об итогах деятельности правительства.

"Уровень абсолютной бедности вырос и составил 31% от всего населения страны. Мы впервые в истории Республики Молдова имеем такую цифру. Более того, 1,3% населения живут на 50 леев (€2,6 - прим. ТАСС) в день", - сказала Караман, выступая перед депутатами парламента.

По ее словам, такие выводы она сделала на основе данных Национального бюро статистики и профсоюзных организаций. Караман также отметила, что в 2023 году в Молдавии выросла безработица и эмиграция.

С 2022 года в Молдавии проходят массовые акции протеста оппозиции с требованиями отставки президента и проведения досрочных выборов в парламент. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни.