Опрос показал отношение французов к решениям Макрона в вопросе поддержки Украины

Почти 60% жителей Франции считают, что президент Эммануэль Макрон зашел слишком далеко в оказании помощи Украине. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на исследование общественного мнения, проведенное компанией Elabe.

Согласно результатам опроса, не согласны с главой государства по вопросу поддержки Киева 57% опрошенных. По их мнению, он допустил ошибку, когда заявил о возможной отправке французских войск на Украину.

«Они полагают, что это создает разногласия среди союзников и усугубляет напряжённость между Францией и Россией», — указывается в исследовании.

Кроме того, 51% респондентов заявили, что не согласны с решением Парижа выделить Киеву дополнительные 3 млрд евро на закупку оружия. 54% опрошенных указали, что Франция должна продолжать помогать Украине, но не стремиться ввязываться в конфликт и рисковать обострением отношений с Россией, даже если это грозит поражением Киеву.