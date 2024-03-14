В ЕК заявили, что страны ЕС сами примут решение о признании итогов выборов в РФ

Еврокомиссия ушла от ответа на вопрос о том, признает ли ЕС результаты президентских выборов в России, указав, что это прерогатива стран - участниц сообщества.

"Мы обычно не занимаем какую-либо позицию перед выборами <...>. Решения о признании либо непризнании результатов выборов принимают отдельные государства - члены сообщества после того, как мы увидим весь процесс", - отметил на брифинге в Брюсселе Петер Стано, пресс-секретарь главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля, отвечая на вопрос журналистов, признает ли ЕС результаты выборов президента РФ.

Он добавил, что ЕС не признает и не будет признавать результаты голосования в Донбассе и Новороссии.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.