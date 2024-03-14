Назвавшая участие в российских выборах преступлением министр Латвии передумала

Голосование на выборах президента России в Латвии не повлечет никаких наказаний. Об этом заявила министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере. Lenta.ru

"Участие в голосовании в российском посольстве не служит нарушением законодательства Латвии само по себе и не влечет за собой никакого наказания", - привел ее слова портал Delfi. Глава Минюста указала, что власти республики "не хотят устраивать международный скандал и намерены действовать как демократическое государство". ТАСС

Ранее Либиня-Эгнере заявила, что власти Латвии рассматривают голосование на выборах президента России как поддержку специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. News.ru