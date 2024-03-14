Monde: вопрос об отправке французских войск на Украину поднимается с лета

Вопрос о возможной отправке французского военного контингента на Украину начал подниматься еще летом 2023 года. Об этом сообщает газета Le Monde.

Согласно информации издания, слабость украинской армии тревожит Париж, потому власти страны в режиме секретности стали рассматривать возможность отправки своих военных на поле боя, о чем упоминалось еще на совете безопасности в Елисейском дворце в прошлом году.

Главнокомандующий сухопутными войсками Франции Пьер Шиль в беседе с газетой заявил, что заявления французского президента Эммануэля Макрона не были «импровизированной эскалацией».

«В любом случае в этом году мне придется послать некоторых ребят в Одессу», — приводит издание слова Макрона, сказанные как бы невзначай в узкому кругу в конце февраля.

До этого министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявлял, что вопрос об отправке французских боевых наземных войск на Украину не стоит на повестке.