На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры Украины.

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Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» сообщает, что причиной объявления тревоги по всей стране стал взлет самолета МиГ-31К.

14 февраля воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях Украины.

До этого в Белгороде отменили воздушную тревогу, она продлилась около 40 минут.

Также сообщалось о повреждениях в Днепропетровской области Украины после пожара. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога. В 09:22 часов мск сигнал тревоги прозвучал в Полтавской и Харьковской областях. Затем ее объявили в Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Киевской и Черниговской.