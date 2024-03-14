Кейт Миддлтон отказалась от участия в параде по случаю Дня святого Патрика

Супруга наследника британского престола принца Уильяма принцесса Уэльская Кейт Миддлтон отказалась от участия еще в одном крупном мероприятии в Великобритании - в параде по случаю Дня святого Патрика в Лондоне. Как сообщила газета The Daily Express, такое решение связано с восстановлением после перенесенной в январе операции на брюшной полости.

Будучи почетным полковником Ирландского гвардейского полка, принцесса раздает во время парада офицерам и прапорщикам трилистники - реплики трехпластинчатого листа белого клевера. Трилистник - символ Республики Ирландия. В отсутствие Миддлтон это сделает, согласно информации Минобороны, леди Гики, супруга подполковника Ирландского гвардейского полка, генерал-майора сэра Кристофера Гики.

Отсутствие новостей о принцессе после операции вызвало в Соединенном Королевстве целую волну слухов. Они усилились после того, как принц Уэльский в конце февраля "по личным причинам" в последний момент отменил участие в панихиде в память о короле Греции Константине II, который приходился ему крестным отцом.

Меган Маркл высмеяла Кейт Миддлтон из-за отретушированного фото с детьми

Разговоры о местонахождении Миддлтон подогрел инцидент с обнародованием Кенсингтонским дворцом фотоснимком принцессы в окружении трех ее детей, который, как выяснилось, был отретуширован. По этой причине первое за последние два с половиной месяца фото супруги принца Уильяма отозвали такие ведущие мировые агентства, как Reuters, AP, Getty и AFP.

Принцесса Уэльская поспешила извиниться за распространение отредактированной фотографии с 10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи.