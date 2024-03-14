Боррель сравнил конфликт на Украине со «Звездными войнами»

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель увидел в конфликте на Украине типичные черты, присущие медиафраншизе «Звездные войны». Об этом сообщает испанское национальное радио RNE.

Он отметил, что ЕС на данный момент не находится в состоянии вооруженного противостояния, однако в конфликте на Украине Боррель заметил наличие характерных черт «Звездных войн». Среди них он выделил усиленное использование искусственного интеллекта, разведки, беспилотников и телекоммуникационных систем.

Ранее глава евродипломатии ЕС Боррель призвал направить прибыль от замороженных активов России на оборонные цели Украины. Он предложил потратить эти средства на закупку оружия или помощь в укреплении оборонной промышленности страны.