Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, назначенный Киевом, заявил о строительстве «Запорожской крепости» в подконтрольной ВСУ части региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Ежедневно строим настоящую Запорожскую крепость», — написал Федоров, уточнив, что строительство включает в себя линию минно-взрывных заграждений, колючую проволоку и железобетонные конструкции.

В начале марта Федоров рассказал, что кабинет министров Украины выделил 1,3 миллиарда гривен (34,2 миллиона долларов) на строительство фортификационных сооружений на запорожском направлении.

На Украине начали сооружение собственной «линии Суровикина»

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России наносят превентивные удары по обороне ВСУ в Запорожье. Рогов отметил, что работа российских военных идет в основном по первой линии обороны ВСУ, которую украинское командование возводит вдоль линии фронта.