Боррель: словами о "белом флаге" Папа Римский "залез в сад", куда его не звали

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что своим предложением приступить к переговорам об установлении мира на Украине Папа Римский Франциск "залез в сад", куда "его никто не звал".

Как сказал дипломат в интервью испанской радиостанции RNE, предлагать Украине сдаться - "это больше, чем просто желание мира".

"Папа залез в сад, в котором его никто не звал, - считает Боррель. - Я считаю, что сейчас не время призывать Украину сдаться, а, наоборот, время продолжать помогать [Киеву]".

В интервью швейцарской телерадиокомпании RSI Папа Римский Франциск призвал к началу переговорного процесса по Украине с привлечением международных посредников. Понтифик добавил, что, когда кто-то видит, что "повержен, что что-то не получается, нужно проявить мужество и пойти на переговоры", чтобы не допустить худшего и избежать новых смертей. При этом в своем ответе он использовал термин "белый флаг", что было интерпретировано многими СМИ как призыв к капитуляции Киева.

В Ватикане объяснили слова папы римского об Украине и белом флаге

Однако в Ватикане указали, что Папа Римский говорит о том, что переговоры "никогда не означают капитуляцию, но [означают] мужество".