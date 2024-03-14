Politico: США поддержат операцию Израиля в Рафахе, если речь не о масштабном вторжении

Вашингтон поддержит военную операцию Израиля в городе Рафах на юге сектора Газа, если речь будет идти об операции по ликвидации ключевых целей радикального палестинского движения ХАМАС, а не о крупномасштабном вторжении. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на четырех американских чиновников.

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По их словам, представители администрации президента США Джо Байдена в частном порядке дали понять израильским властям, что Вашингтон мог бы поддержать план проведения операции в Рафахе "больше похожий на контртеррористические операции, чем на полномасштабную войну". В Белом доме считают, что таким образом удастся свести к минимуму потери среди мирного населения, сократить число членов ХАМАС, а также избежать сцен, которые негативно скажутся на общественном мнении об Израиле и том, как Байден справляется с конфликтом в регионе.

7 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильские военнослужащие получили приказ готовиться к началу боев в Рафахе. Два дня спустя премьер поручил армии подготовить план эвакуации мирного населения и ликвидации четырех оставшихся в этом городе батальонов ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.