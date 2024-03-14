Соцсеть X расторгла сотрудничество с экс-ведущим CNN после интервью с Маском

Социальная сеть X американского бизнесмена Илона Маска расторгла соглашение о сотрудничестве с бывшим ведущим телеканала CNN Доном Лемоном после записи премьерного эпизода его нового шоу. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Пилотный выпуск «Шоу Дона Лемона» представлял собой интервью с Маском. Всего через несколько часов после записи разговора Лемону сообщили о расторжении сотрудничества.

При этом экс-ведущий CNN заявил, что интервью все равно появится на X и других платформах. Кроме того, он собирается самостоятельно записать еще несколько эпизодов своего шоу.

В соцсети X подчеркнули, что Лемон сможет публиковать любой свой контент на их площадке.

Свое решение разорвать сотрудничество с Лемоном Маск объяснил тем, что ему не понравился формат шоу ведущего. Бизнесмен назвал его «тем же CNN, но в социальных сетях».

Лемон, в свою очередь, положительно высказался о записанном интервью, но признал, что Маск может придерживаться иной точки зрения.

Предложение Лемону запустить свое шоу на X Маск озвучил в мае 2023 года, вскоре после того, как ведущего уволили из CNN. Тогда предприниматель заявил, что в его соцсети, «в отличие от улицы с односторонним движением, люди могут взаимодействовать и критиковать все, что говорят другие».