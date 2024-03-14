Украинские военные, недовольные политикой руководства страны, хотят захватить Верховную раду в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переписку из закрытого чата ВСУ.

На днях стало известно, что командиры и бойцы элитных подразделений Вооруженных сил Украины обсуждают свержение президента страны Владимира Зеленского. Для этого они создали секретный чат в Telegram.

— Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, — это в определенный момент захватить ВР (Верховную раду — прим ред. «ВМ»), — написал один из участников беседы.

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По мнению еще одного участника переписки, важно поддерживать военных, так как они являются основной движущей силой. В противном случае, отмечает он, ничего не выйдет, передает агентство.

Разведчик морской пехоты Соединенных Штатов Америки Скотт Риттер также заявил, что украинским офицерам следует свергнуть президента страны Владимира Зеленского. По словам Риттера, подобное действие позволит сохранить жизни большого количества людей.

Кроме того, Риттер выдвинул теорию, согласно которой украинского президента Владимира Зеленского могут лишить власти, так как он допустил много ошибок в контрнаступлениях ВСУ.