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Выступление Байдена завершилось очередным конфузом

Лидер США Джо Байден в ходе своего выступления в городе Милуоки перепутал, сколько времени он уже занимает пост главы американского государства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на трансляцию мероприятия, которую вел Белый дом.

Выступление Байдена завершилось очередным конфузом
© ZUMA/ТАСС
«Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность», — сказал Байден.

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Издание отмечает, что в должность президента США одержавший победу на выборах в ноябре кандидат вступает после инаугурации в январе — ни с одной из этих дат еще не прошло четыре года.

Ранее специальный прокурор Роберт Хёр в своем заключении по итогам расследования ненадлежащего хранения главой США секретных документов пришел к выводу, что пожилой Джо Байден страдает от плохой памяти. В ходе опросов тот не смог вспомнить, когда работал вице-президентом, и даже забыл дату смерти своего сына Бо. Байден опроверг его слова, заявив, что он в трезвом уме и памяти.

До этого издание Punchbowl News проинформировало, что республиканцы в палате представителей США не нашли достаточных для импичмента доказательств вины президента Джо Байдена в коррупции и злоупотреблении полномочиями.

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