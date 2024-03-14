Выступление Байдена завершилось очередным конфузом

Лидер США Джо Байден в ходе своего выступления в городе Милуоки перепутал, сколько времени он уже занимает пост главы американского государства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на трансляцию мероприятия, которую вел Белый дом.

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«Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность», — сказал Байден.

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Издание отмечает, что в должность президента США одержавший победу на выборах в ноябре кандидат вступает после инаугурации в январе — ни с одной из этих дат еще не прошло четыре года.

Ранее специальный прокурор Роберт Хёр в своем заключении по итогам расследования ненадлежащего хранения главой США секретных документов пришел к выводу, что пожилой Джо Байден страдает от плохой памяти. В ходе опросов тот не смог вспомнить, когда работал вице-президентом, и даже забыл дату смерти своего сына Бо. Байден опроверг его слова, заявив, что он в трезвом уме и памяти.

До этого издание Punchbowl News проинформировало, что республиканцы в палате представителей США не нашли достаточных для импичмента доказательств вины президента Джо Байдена в коррупции и злоупотреблении полномочиями.