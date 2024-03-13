Послами Украины могут стать еще несколько военных

Послами Украины помимо экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного могут назначить еще несколько военных. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американское СМИ.

Напомним, что 7 марта МИД Украины сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность посла страны в Великобритании.

«Ими могут стать еще несколько военных, а не только экс-главком. Но есть проблемы с их увольнением с военной службы», — говорится в тексте.

Аналогичные трудности еще в 2023 году возникли с послом Украины в Венгрии, на место которого Киев согласовал военнослужащего Федора Шандора. Он до сих пор не начал исполнять обязанности. Суть юридической проблемы заключается в ограниченном перечне оснований для увольнения. Их всего четыре: обвинительный приговор, достижение предельного возраста, заключение военно-врачебной комиссии о непригодности или семейные обстоятельства.