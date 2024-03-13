Брюссель предложил Еревану подумать над вступлением в Евросоюз

Депутаты Европарламента на заседании в среду, 13 марта, приняли резолюцию с призывом укреплять отношения Евросоюза с Арменией, а также предложили Еревану подумать о подаче заявки в кандидаты в ЕС. Об этом пишет РИА «Новости».

ЕП полагает, заметили депутаты, что если республика продолжит путь последовательных реформ, укрепляющих ее демократию, то, ей удастся подготовить почву для трансформации в отношениях с ЕС.

Парламентарии призвали Еврокомиссию и Совет ЕС активно поддерживать стремление армянской стороны к расширению сотрудничества с союзом не только в области экономического партнерства, но и в области политического диалога, контактов между людьми, секторальной интеграции и сотрудничества в области безопасности.

Вместе с тем, заметили в ЕП, Россия по-прежнему оказывает значительное влияние на экономику Армении. В связи с этим, Еревану следует «проявлять бдительность в отношении возможного обхода санкций».

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Депутаты также обратили внимание на то, что Москва может предпринять попытки наказать «Армению за ее независимый политический и стратегический выбор». Они добавили, что в этом случае ЕС окажет помощь республике.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что страна активно обсуждает новые возможности, представшие перед ней. В частности, уточнил он, ведется дискуссия о вступлении в ЕС.