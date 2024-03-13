Европарламент не продлил отмену пошлин на сельхозимпорт с Украины

Европарламент не согласовал предложение ЕК о продлении на год свободного ввоза товаров с Украины в ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Европарламент выступил за внесение поправок в предложение ЕК по сельхозимпорту с Украины. Оно касалось продления свободного ввоза товаров с Украины еще на год: с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года. По итогам голосования внесение правок в предложение поддержали 347 депутатов, 117 высказались против, еще 99 воздержались.

Таким образом документ был передан на доработку в парламентский комитет по международной торговле для переговоров с Советом ЕС.

При этом отмечается, что в отдельном голосовании депутаты Европарламента согласовали продление на год беспошлинного ввоза товаров в ЕС из Молдавии.